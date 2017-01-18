ЦБ Турции продолжит принимать меры для укрепления лиры

[Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции]:

«Центральный банк продолжат принимать разнообразные меры в рамках своих полномочий».

Премьер-министр Турции заявил, что Центральный банк страны примет все необходимые меры для укрепления курса национальной валюты. Ранее в связи с резким падением лиры президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу с правительственными чиновниками и главой Центробанка.

9 января турецкая лира упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. После этого Центробанк ограничил доступную ликвидность и повысил процентные ставки по краткосрочным кредитам для банков.

Он также отменил на четыре дня подряд аукцион РЕПО, на котором банки заключали сделки на получение средств под 8%. Им пришлось брать займы под 10% через так называемое окно ликвидности, предоставляемой в последний момент. Эти меры призваны остановить ослабление национальной валюты.

Между тем, премьер страны считает, что падение курса лиры – временное явление.

[Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции]:

«Я хочу подчеркнуть, что основа экономики Турции сильна. Мы находимся в лучшем положении, чем многие страны. Колебание валюты, происходящее сейчас, носит временный характер. Оно не причинит большого ущерба (экономике)».

Турецкая лира начала падать после попытки госпереворота в стране, которая произошла в июле. Повлияли и теракты. Президент Эрдоган призвал турецких граждан обменять свои накопления в евро или долларах на лиры.