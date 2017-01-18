В Аргентине за месяц выпала годовая норма осадков

[Маурисио Макри, президент Аргентины]:

«Мы мобилизовали комитет по чрезвычайным ситуациям, включая армию, силы безопасности и минсоцразвития, чтобы они работали совместно с полицией и властями. Мы продолжаем расплачиваться за изменение климата».

Один человек погиб, сотни домов разрушены в результате сильного наводнения в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Президент страны объявил в пострадавших регионах чрезвычайное положение.

Сильные дожди не прекращаются в Аргентине несколько недель. В некоторый регионах за месяц выпала годовая норма осадков.

Больше всего страдают север провинции Буэнос-Айрес, центральные и южные регионы провинции Санта-Фе и юго-восток провинции Кордова.

В городе Ла-Эмилия дома затопило более чем на два метра.

[житель Ла-Эмилии]:

«Мы здесь все платим налоги. И вот что мы получаем взамен. Власти оформили это как жилой район, и вот что произошло».

Нынешние наводнения ощутимо ударили по сельскому хозяйству. Ущерб для отрасли оценивают, по меньшей мере, в 800 миллионов долларов. Аргентина – основной экспортёр соевого масла и муки. Около миллиона гектаров полей в настоящее время оказалось под водой.