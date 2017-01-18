18 января 2017

День Святого Антония — праздник для домашних животных Мексики

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В середине января у ворот церкви в Мексике приветствуют домашних питомцев. Католики отмечают день Святого Антония, покровителя животных. Коты, собаки и даже птицы получают благословение и окропляются святой водой. Считается, что это защитит их от опасности.

[отец Хесус Контрерас]:
«Выражая свою любовь к животным, люди приносят их сюда. У нас тут щенята, котята, домашние любимцы. Мы должны понимать, что к ним нельзя относиться, как к людям, но в то же время они служат человеку для развлечения. Важно не только хорошо к ним относиться, но и создать им нужную среду, ведь они часть божественной воли».

[жительница Мехико]:
«Моя собака как сын для меня, а его щенята — мои внуки. Они моя семья. У меня нет своих детей, сейчас я живу для них. Они моя радость».

Эту традицию в Мексику завезли монахи-францисканцы в XVI веке. День Святого Антония особо чествуют в Сочимилько, одном из районов Мехико. Раньше здесь было много фермерских угодий.

[житель Мехико]:
«В Сочимилько приводить домашних животных на благословение в день Святого Антония — это традиция. Раньше всегда приводили кур, индеек, свиней, лошадей. Но город разросся, больше нет такой возможности, и сейчас приводят, в основном, собак».

Святой Антоний жил в IV веке в Египте. Вырос в обеспеченной христианской семье. После смерти родителей юноша раздал имущество бедным и ушёл в пустыню. Его верными спутниками стали животные. Святого Антония считают основателем отшельнического монашества.

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