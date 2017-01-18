Мэтт Деймон и Шакира на Всемирном экономическом форуме

Голливудский актёр Мэтт Деймон вновь привлёк внимание участников Всемирного экономического форума в Давосе к проблеме доступа к безопасной питьевой воде и базовой санитарии. Этих необходимых вещей лишены миллионы людей в бедных странах.

Чтобы им помочь, Деймон и учёный-эколог Гари Уайт в 2009 году основали некоммерческую организацию Water.org.

[Мэтт Деймон, актёр]:

«Эта проблема абсолютно решаема, не могу сказать ещё яснее. Её можно решить. Просто необходимы усилия всех нас, включая правительства».

Соучредители организации также запустили проект WaterEquity, чтобы привлечь финансирование.

[Гари Уайт, соучредитель организации Water.org]:

«Мы абсолютно уверены, что можем создать этот фонд в 50 миллионов долларов. У нас есть информация, что инвесторов уже почти достаточно».

Деймон подчеркнул, что из-за отсутствия доступа к чистой питьевой воде страдают женщины и дети. Вместо того чтобы работать или учиться, они вынуждены добывать где-то воду.

[Мэтт Деймон, актёр]:

«Это позволит выкупить их время».

О проблемах бедных стран говорила в Давосе и колумбийская певица Шакира. Она призвала приложить больше усилий к тому, чтобы обеспечить детей из неимущих семей продовольствием, а также – позаботиться об их образовании. По мнению певицы, среди них есть будущие общественные и политические деятели.

[Шакира, певица]:

«Думаю, в глобальном понимании это отражает важность вклада в развитие детей. Надеюсь, эта проблема станет приоритетной для всех».

Певица ранее основала фонд, который помогает колумбийским детям из малообеспеченных семей получить образование.

[Шакира, певица]:

«Большинство этих детей растут в семьях, пострадавших от насилия, некоторые даже потеряли родных. Так что вы можете представить, с какими проблемами мы сталкиваемся, когда пытаемся помочь им получить образование».

За гуманитарную деятельность Всемирный экономический форум присудил Шакире награду Crystal Award.

Ежегодная сессия в Давосе продлится до 20 января.