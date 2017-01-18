Мэтт Деймон и Шакира на Всемирном экономическом форуме

Чтобы им помочь, Деймон и учёный-эколог Гари Уайт в 2009 году основали некоммерческую организацию Water.org.
[Мэтт Деймон, актёр]:
«Эта проблема абсолютно решаема, не могу сказать ещё яснее. Её можно решить. Просто необходимы усилия всех нас, включая правительства».
Соучредители организации также запустили проект WaterEquity, чтобы привлечь финансирование.
[Гари Уайт, соучредитель организации Water.org]:
«Мы абсолютно уверены, что можем создать этот фонд в 50 миллионов долларов. У нас есть информация, что инвесторов уже почти достаточно».
Деймон подчеркнул, что из-за отсутствия доступа к чистой питьевой воде страдают женщины и дети. Вместо того чтобы работать или учиться, они вынуждены добывать где-то воду.
[Мэтт Деймон, актёр]:
«Это позволит выкупить их время».
О проблемах бедных стран говорила в Давосе и колумбийская певица Шакира. Она призвала приложить больше усилий к тому, чтобы обеспечить детей из неимущих семей продовольствием, а также – позаботиться об их образовании. По мнению певицы, среди них есть будущие общественные и политические деятели.
[Шакира, певица]:
«Думаю, в глобальном понимании это отражает важность вклада в развитие детей. Надеюсь, эта проблема станет приоритетной для всех».
Певица ранее основала фонд, который помогает колумбийским детям из малообеспеченных семей получить образование.
[Шакира, певица]:
«Большинство этих детей растут в семьях, пострадавших от насилия, некоторые даже потеряли родных. Так что вы можете представить, с какими проблемами мы сталкиваемся, когда пытаемся помочь им получить образование».
За гуманитарную деятельность Всемирный экономический форум присудил Шакире награду Crystal Award.
Ежегодная сессия в Давосе продлится до 20 января.