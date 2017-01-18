Монету с изображением Трампа сделали в России

Коллекционную монету с изображением Дональда Трампа создали мастера российского города Златоуст Челябинской области. Её выпуск приурочен к инаугурации нового президента США. Церемония пройдёт 20 января.

Монета сделана из серебра 925 пробы. Диаметр – 12 сантиметров, вес – один килограмм. Прежде чем остановиться на этом дизайне, специалисты сделали пять эскизов.

[Владимир Васюкин, директор ателье «Арт-Грани»]:

«Обратная сторона у нас напоминает Статую Свободы, которая с доллара металлического взята. Есть надпись, что он 45-й президент. Ну и мы туда добавили своё отношение такое, где слоган: «In Trump we trust»».

Слоган переводится как «Мы верим в Трампа» и создан по аналогии с девизом «Мы верим в Бога», который используется на денежных знаках США.

[Владимир Васюкин, директор ателье «Арт-Грани»]:

«С Трампом больше надежд связывают, может быть, в отношении снятия санкций, может быть, у нас какой-то климат поменяется. Поэтому мы возлагаем на Трампа – я не от имени чиновников говорю – предпринимателей, скажем, — какие-то надежды».

Коллекционная серия состоит из 45 монет. Из них 25 сделаны из серебра, 15 – из серебра и золота и пять – из золота.

Первую монету златоустские умельцы хотят подарить самому Трампу, но не знают, как это сделать, поэтому просят помощи у российских дипломатов и партнёров в США.