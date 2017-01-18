Facebook откроет центр помощи стартапам в Париже

Facebook откроет в Париже свой первый инкубатор стартапов под названием Startup Garage. Он будет работать в кампусе стартапов Station F, создание которого финансирует французский миллиардер.

[Шерил Сэндберг, главный операционный директор Facebook]:

«Во Франции и большинстве стран мира 60% рабочих мест созданы благодаря стартапам. У Facebook пока не было проектов для их поддержки».

Для Facebook в кампусе Station F отведут 80 рабочих мест. Каждые полгода он будет оказывать помощь 10-15 стартапам. Для них организуют семинары и различные практические занятия.

[Шерил Сэндберг, главный операционный директор Facebook]:

«В Startup Garage мы выделим им столы. Их наставниками станут Facebook, инженеры и специалисты по обеспечению конфиденциальности. Каждую неделю будут проводится мастер-классы и курсы для начинающих компаний».

Кампус Station F строится в бывшем железнодорожном депо в 13-м округе Парижа. Площадь здания – 34 тысячи квадратных метров. В нём смогут разместиться до тысячи стартапов. Открытие запланировано на апрель.