Бархат — тренд сезона в бутиках Голливуда

[Элисон Левин, стилист одежды]:

«Раньше его использовали, чтобы приодеться, а сейчас используют в повседневной одежде — женской и мужской, в мебели, домашнем декоре, при украшении спальни. В Business Journal писали, что за последние два года продажи бархата онлайн выросли на 200%».

В бутиках Лос-Анджелеса очевиден новый тренд. Куда ни глянь – взгляд падает на… бархат. Плюшевая ткань вышла из рамок вечерней моды.

В предыдущий раз такую популярность бархат имел в 90-х годах прошлого века. Сегодня же этот символ королевской роскоши обосновался не только в женском, но и мужском гардеробе.

[Лори Брукер, персональный стилист]:

«Носить бархат не так-то просто. Лучше начать с одной бархатной вещи. Пусть она будет изюминкой вашего образа. Её нужно сочетать с более современными деталями. Важно соблюсти баланс: немного винтажа, немного современного. У бархата объемная текстура. Сочетать его нужно с материалами попроще. Например, шифоном, креп-жоржетом, кожей или джинсовой тканью. Это вдохнёт жизнь в старый тренд».

А это люксовый магазин мебели и аксессуаров для дома в Западном Голливуде. Здесь – тоже бархат.

[Ольга Речдауни, владелица магазина]:

«Сейчас мы видим бархат в дизайне интерьеров: коммерческих помещениях и в жилых домах. Он в мебели, портьерах, аксессуарах. Клиенты постоянно просят добавить детали из бархата. В прошлом году наш магазин продал на 80% больше бархатной мебели и тканей, чем за последние 10 лет».

Свою необычную текстуру бархат получает благодаря срезанному ворсу, основой которого могут быть шёлк, хлопок и шерсть. Считается, что техника изготовления бархата была изобретена в Китае. Материя обрела особую популярность в эпоху Возрождения. Бархат был дорогой тканью и демонстрировал высокий статус своего обладателя.