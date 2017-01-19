Может ли еда стать «цифровой»?

[Ход Липсон, профессор]:

«Мы по-прежнему готовим как пещерные люди – над открытым огнём, используя примитивные инструменты. Но что произойдёт, когда эта технология придёт на кухню? Думаю, это будет революция».

Передовые технологии для приготовления еды. К такой цели идут специалисты лаборатории при Колумбийском университете. Они разработали 3D-принтер, который с лёгкостью напечатает суфле, мусс или пюре.

Создатели 3D-принтера говорят: реакция людей на такое новшество зависит от их возраста.

[Ход Липсон, профессор]:

«Некоторые будут думать, что это хорошая идея или, что она плохая, и лучше всё делать по старинке – вручную. Но для молодого поколения это покажется естественным».

Экспериментировать с «цифровой» едой учёные начали ещё в 2005-м. И тогда уже поняли, что им необходимы рецепты.

[Ход Липсон, профессор]:

«У нас появился плейер без музыки, то есть у нас была эта невероятная технология, но не было никаких рецептов».

Тогда учёные обратились за помощью к кулинарам. После совместной работы появились рецепты разнообразных десертов и пюре. Однако опытные повара полагают, что 3D-принтер по печатанию еды пока не приживётся на кухнях ресторанов и кафе.

[Эрве Маливер, шеф-повар]:

«Если делать небольшие украшения для различных блюд, то, может быть, это и подходит. Мы также делали пюре из каштанов и другие подобные вещи. Но как сделать текстуру, похожую на мясо, я не знаю».

Впрочем, учёные обещают, что польза от такого принтера обязательно будет. Он поможет готовить здоровую, экологически чистую пищу. Люди, страдающие от аллергии, также оценят возможности 3D-принтера для кухни. Кроме того, можно будет создавать собственные рецепты блюд и делиться ими с другими любителями «цифровой» пищи.