19 января 2017

Суд Сеула отказал в аресте руководителя Samsung

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Руководитель Samsung Group Ли Джэён провёл 12 часов под стражей, ожидая решения суда о своём задержании. Однако рано утром его освободили. Суд Сеула отказал прокуратуре Южной Кореи в аресте бизнесмена, которого она затребовала ранее. По мнению суда, для заключения в тюрьму нет достаточно веских причин. Между тем, Ли Джэён остаётся под следствием.

[Ли Гю Чхол, прокурор]:
«Такое решение суда вызывает глубокое сожаление, но мы примем необходимые меры и продолжим расследование».

Компания Samsung Group, в свою очередь, приветствовала тот факт, что обстоятельства дела будут рассматривать без заключения обвиняемого.

Ли Джэён занимает должность вице-председателя компании Samsung Electronics. Однако в 2014 году тяжело заболел его отец и глава корпорации Samsung Group Ли Гонхи. С тех пор Джэён фактически заменяет его на этом посту.

Прокуратура обвиняет бизнесмена в даче взяток на сумму 36 с половиной миллионов долларов. Предполагается, что эти деньги он перечислял в 2015 году в фонды, основанные Чхве Сун Силь – подругой южнокорейского президента Пак Кын Хе. Взамен президентская администрация якобы оказала давление на государственный пенсионный фонд, чтобы тот содействовал слиянию компаний Samsung C & T Corp и Cheil Industries Inc. Подруга президента Чхве Сун Силь также находится под следствием. Её обвиняют в коррупции. Разгоревшийся скандал привёл к тому, что в отношении Пак Кын Хе начали процедуру импичмента.

После известия о решении суда стоимость акций компании Samsung снова возросла. Однако, по мнению аналитиков, это не покроет убытки, которые ранее принесла новость об ордере на арест Ли Джэёна.

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