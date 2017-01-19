Землетрясения в Италии: есть погибший и пропавшие без вести

Серия мощных подземных толчков сотрясла центральную Италию 18 января. Пострадали области Лацио, Абруццо и Марке. Ситуацию осложняют обрушившиеся на регион сильные снегопады.

Сообщается о, по меньшей мере, одном погибшем. Пожилой мужчина оказался под завалами собственного сарая. Также три человека пропали без вести в результате схода лавины. Закрыты школы, приостановлено железнодорожное сообщение.

В промежуток времени в четыре часа десять подземных толчков силой более 4 баллов произошли недалеко от города Аматриче – того самого, который сильно пострадал в результате землетрясения в прошлом году. Он находится в 100 километрах северо-восточнее Рима. Магнитуда самого сильного толчка составляла 5,7. Зафиксировано также более 200 афтершоков.

Это городок Монтереале недалеко от эпицентра. Положение местных жителей осложняют погодные условия.

[житель Монтереале]:

«Очень много снега. Это проблема. Очень холодно. Дома спать невозможно – мы боимся землетрясений, а на улице – в машине или палатке – очень холодно и снежно».

Старинный городок был почти полностью уничтожен землетрясением в 1703 году. Он также сильно пострадал в результате подземных толчков 8 лет назад.

[Массимилиано Джиорджи, мэр Монтереале]:

«У нас эта проблема с 2009 года. Только мы оправимся, как снова землетрясение. К сожалению, приходится с этим жить, и нужно не сдаваться».

В Риме пришлось эвакуировать пассажиров метро и работников ряда офисных зданий. Подземку закрыли на несколько часов.