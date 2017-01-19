Под Парижем открывают новый центр для беженцев

В пригороде Парижа Иври-сюр-Сен построили новый центр временного размещения для беженцев.

Временный дом здесь смогут найти 400 мигрантов. Первых жильцов центр примет уже на днях, а полноценно заработает к марту. Люди смогут оставаться здесь в течение трёх-шести месяцев.

[Эммануэль Косс, министр жилищного строительства Франции]:

«В основном, в этом центре будут размещаться семьи и отдельные женщины. Он открывается постепенно, блок за блоком, потому что по-прежнему находится на разных этапах строительства. <…> Центр будет финансироваться государством, из бюджета на временное жильё и помощь мигрантам».

Центр открывают вслед за другим, который расположен в 18-м округе Парижа. Его открыли осенью прошлого года, и он предназначен для мужчин.

Мэр Парижа подчеркнула, что тот центр уже значительно сократил число мигрантов, вынужденных жить на улицах.

[Анн Идальго, мэр Парижа]:

«С момента его открытия через него прошло 4000 человек. Столько же вмещал лагерь мигрантов на бульваре Жан Жорес, который снесли. Таким образом, не появился новый лагерь».

Напомним, после сноса палаточного городка в Кале в октябре прошлого года большое количество мигрантов устремилось в Париж. Главным образом, это выходцы из Судана, Афганистана и Эритреи.