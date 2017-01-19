19 января 2017

2016 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудили проблемы глобального изменения климата. Из-за потепления атмосферы Земли в Арктике и Антарктике продолжают таять льды, а в жарких странах наблюдалось рекордное повышение температуры.

[Альберт Гор, бывший вице-президент США]:
«НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США совместно объявили, что 2016-й был самым тёплым годом в истории человечества. Уже третий год подряд побиты температурные рекорды».

Эти данные подтверждают и другие организации, в том числе – Метеобюро Великобритании и отделение климатологии Университета Восточной Англии.

[Дженнифер Морган, директор организации Greenpeace]:
«То, что глобальная температура три года подряд находится на рекордно высоком уровне, — беспрецедентно. Такого не наблюдалось последние 115 тысяч лет. Необходимо срочно принимать меры».

Средняя температура поверхности Земли в 2016-м была на 0,94 градуса теплее, чем в середине XX века. По мнению метеорологов, в прошлом году на климат оказал влияние феномен Эль-Ниньо, который начала усиливаться осенью 2015-го. Однако учёные считают главной причиной глобального изменения климата выбросы парниковых газов.

Участники Всемирного экономического форума ищут возможности решения этой проблемы.

[Дженнифер Морган, директор организации Greenpeace]:
«Люди во всём мире готовы действовать. Они хотят изменений. Хотят использовать солнечную энергию, экологически чистый транспорт. Хотят, чтобы их дети могли жить. Это не просто какая-то технологическая проблема. Это вопрос того, как люди позаботятся о последующих поколениях».

Метеорологи полагают, что нынешний год не будет рекордно тёплым, поскольку влияние климатического феномена Эль-Ниньо станет слабее. Однако он может войти в пятёрку самых тёплых лет.

В 2015 году на климатической конференции в Париже 200 стран одобрили новое соглашение по климату. Его цель – сдержать повышение средней температуры на планете, чтобы оно не превысило показатель доиндустриального периода больше, чем на два градуса по Цельсию.

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