19 января 2017

В Лондоне зажглись 1,5 тысячи китайских фонарей

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В британской столице зажигают огни дворца династии Тан. Так в Лондоне в преддверии Лунного нового года открывается ежегодный Фестиваль волшебных фонарей. Неоклассический сад в Чизик-хаус преображается в свете 60 тысяч лампочек. В этом году тема фестиваля – Шёлковый путь.

[Янь Сян, креативный директор фестиваля]:
«Шёлковый путь тысячелетиями связывал Китай со странами Запада. Сегодня шёлковый путь возрождается на фестивале Волшебных фонарей. Здесь вы можете узнать множество историй и увидеть достопримечательности Шёлкового пути. Переместиться из современного Лондона, через всю Европу, Ближний Восток, Центральную Азию — в древний Китай, что позади меня. Это дворец династии Тан».

На фестивале представлены полторы тысячи китайских фонарей самых разных форм и размеров.

Традиция создавать фонари из шелка существует в Китае, по меньшей мере, две тысячи лет. Они символизируют удачу, новое начало и избавление от старых обид.

Англичане не прочь приобщиться к восточной культуре.

[посетительница]:
«Прихожу на этот фестиваль второй год подряд. В прошлом году темой был Дисней, а в этом — Шёлковый путь. Это чудесное мероприятие. И это замечательное место для таких вещей».

[посетитель]:
«Он ни на что не похож. Никогда ничего подобного не видел. Как будто отправился в путешествие, не выезжая из Лондона».

Фестиваль будет длиться 29 дней.

Китайский Новый год – Огненного Петуха – начинается 28 января. По этому случаю на Трафальгарской площади в Лондоне устроят грандиозный праздник.

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