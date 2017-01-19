В Лондоне зажглись 1,5 тысячи китайских фонарей

[Янь Сян, креативный директор фестиваля]:
«Шёлковый путь тысячелетиями связывал Китай со странами Запада. Сегодня шёлковый путь возрождается на фестивале Волшебных фонарей. Здесь вы можете узнать множество историй и увидеть достопримечательности Шёлкового пути. Переместиться из современного Лондона, через всю Европу, Ближний Восток, Центральную Азию — в древний Китай, что позади меня. Это дворец династии Тан».
На фестивале представлены полторы тысячи китайских фонарей самых разных форм и размеров.
Традиция создавать фонари из шелка существует в Китае, по меньшей мере, две тысячи лет. Они символизируют удачу, новое начало и избавление от старых обид.
Англичане не прочь приобщиться к восточной культуре.
[посетительница]:
«Прихожу на этот фестиваль второй год подряд. В прошлом году темой был Дисней, а в этом — Шёлковый путь. Это чудесное мероприятие. И это замечательное место для таких вещей».
[посетитель]:
«Он ни на что не похож. Никогда ничего подобного не видел. Как будто отправился в путешествие, не выезжая из Лондона».
Фестиваль будет длиться 29 дней.
Китайский Новый год – Огненного Петуха – начинается 28 января. По этому случаю на Трафальгарской площади в Лондоне устроят грандиозный праздник.