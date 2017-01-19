Воскового Трампа представили в Музее мадам Тюссо

Восковая фигура нового президента США Дональда Трампа пополнила коллекцию музея мадам Тюссо в Вашингтоне. Её установили в «Президентской галерее». Фигуру одели в тёмно-синий костюм с красным галстуком, а по бокам поставили национальные флаги.

Сотрудники музея говорят: придать полное сходство было нелегко из-за некоторых особенностей внешности Трампа.

[Тереза Олвич, директор Музея мадам Тюссо]:

«Нужно было добиться правильного цвета, волосы уложить идеально. Мы провели тут много времени, особенно, добиваясь совершенной причёски. Ведь она — нечто знаковое».

В музее ожидают большого числа посетителей, которые захотят посмотреть на новый экспонат. В то же время сотрудники музея надеются, что восковой фигуре не причинят вреда.

[Тереза Олвич, директор Музея мадам Тюссо]:

«У нас есть сотрудники, которые будут поблизости на случай, если что-то пойдёт не так. Но мы думаем о хорошем и не слишком переживаем».

В вашингтонской галерее можно увидеть восковые фигуры и других президентов США: Джорджа Буша, Барака Обамы, Ричарда Никсона и Джона Кеннеди.

Дональда Трампа, запечатлённого в воске, также выставили в музеях мадам Тюссо в Нью-Йорке, Орландо и Лондоне.