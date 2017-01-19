Главная сцена Фламенко в Мадриде празднует 60 лет

[Хуан Мануэль Дель Рей, директор ресторана и сын основателя]:
«Здесь состоялись лучшие выступления в истории фламенко, в этих стенах побывали лучшие артисты и лучшая публика. И эту историю нужно продолжать творить».
«Корраль де ла Морерия» расположился в самом сердце Мадрида, в двух шагах от Королевского дворца, в здании XIX века.
В помещении — полумрак, всё внимание приковано к сцене. Стук каблуков, прищёлкивание пальцев под волнующий аккомпанемент гитары и вокала. За такими острыми ощущениями сюда приезжает масса посетителей. Среди самых именитых гостей были президенты США Рональд Рейган и Ричард Никсон, актеры Майкл Дуглас, Николь Кидман, Харрисон Форд, футболист Пеле, певица Мэрайя Кэри и прочие «звёзды».
«Корраль де ла Морерия» — дело семейное. Его нынешняя хозяйка Бланка Дель Рей — вдова основателя ресторана. Она тоже была известной танцовщицей Фламенко. На этой сцене дебютировала в 14 лет.
[Бланка Дель Рей, владелица ресторана]:
«Я продолжаю дело мужа. Привожу лучших танцоров Фламенко на эту сцену. Для этого я посещаю каждый фестиваль Фламенко в Испании. Сейчас собираюсь в Херес».
Гости сидят совсем рядом со сценой, заряжаясь энергией танца.
[турист из Австралии]:
«Невероятная виртуозность в сочетании с импровизацией. Это было удивительно. Никогда не видел ничего подобного. Это совсем не так, как я представлял себе Фламенко».
[туристка из Австралии]:
«Очень выразительно. Выражения лиц танцоров — удивительные. Очень эмоционально».
[поклонница Фламенко]:
«Я живу одна, и Фламенко дарит мне жизнь. Если бы его не было, моя жизнь была бы серой. Фламенко у моей семьи — в крови».
Выступления дополняются изысканной кухней. За гастрономические впечатления отвечает шеф-повар — обладатель звезды Мишлен.