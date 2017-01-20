Великобритания хочет всеобъемлющих торговых отношений с ЕС

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Нельзя недооценивать масштабы этого решения. Британия столкнётся с важнейшими переменами. Это означает, что нам придётся вести трудные переговоры и найти для себя новую роль в мире. Впереди нас будет поджидать неопределённость».

В Давосе продолжает работу Всемирный экономический форум. В этом году Великобританию представляет её новый премьер-министр Тереза Мэй. Свою речь политик посвятила проблеме «брексита».

По словам премьер-министра, Великобритания надеется заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. При этом она ищет новых партнёров.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Мы уже обсуждаем будущие торговые связи с Австралией, Новой Зеландией и Индией. В то же время некоторые страны, включая Китай, Бразилию и страны Персидского залива, уже выразили свою заинтересованность в торговле с нами».

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд также считает, что его страна должна остаться конкурентоспособной.

[Филип Хэммонд, министр финансов Великобритании]:

«Лучший способ достичь этого – установить всеобъемлющие торговые отношения с Европейским Союзом – нашим ближайшим соседом. Но если мы не сможем это сделать, нам придётся искать другие способы для поддержания конкурентоспособности».

Всемирный экономический форум завершается 20 января.