В Италии не теряют надежды найти живых под лавиной

[Фабрицио Курчо, глава нацслужбы гражданской обороны]:

«Префектура подтвердила число жертв. Насколько мне известно, были найдены двое погибших и два человека были спасены».

В горах Гран-Сассо в центральной Италии продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода лавины на отель, произошедшего в результате землетрясения.

По данным властей, в отеле находилось около 30 человек, включая двоих детей.

Это трёхэтажное здание на 43 гостевых номера располагается на высоте 1200 метров над уровнем моря. Как сообщается, к моменту трагедии гости уже выписались из отеля и ожидали, когда расчистят дорогу, чтобы уехать. Двое выживших, которых обнаружили – это мужчины, которые в момент схода лавины находились рядом со зданием.

Люди остаются под завалами больше суток. Спасатели не теряют надежды обнаружить живых.

[Фабрицио Курчо, глава нацслужбы гражданской обороны]:

«В таких случаях надежда – тот двигатель, который стимулирует спасателей продолжать работать. Если бы не было надежды, спасатели не делали бы всё возможное. Надежда есть всегда, и здесь – тоже. У нас есть некоторые технические проблемы, но надежда остаётся».

Напомним, серия мощных подземных толчков сотрясла центральную Италию 18 января. Пострадали области Лацио, Абруццо и Марке. В промежуток времени в четыре часа десять подземных толчков силой более 4 баллов произошли недалеко от города Аматриче – того самого, который сильно пострадал в результате землетрясения в августе прошлого года, когда погибло около 300 человек. Магнитуда самого сильного толчка составляла 5,7. Зафиксировано также более 200 афтершоков.

Ситуацию осложняют обрушившиеся на регион сильные снегопады.

Помимо жертв схода лавины, один пожилой мужчина также погиб под обломками собственного сарая.

В столице Риме из-за землетрясения на несколько часов остановили работу метро и эвакуировали людей из ряда офисных зданиях.