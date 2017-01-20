В преддверии инаугурации Трампа в США идут протесты

[протестующая]:

«Его избрание превратит политику США и правительство в реалити-шоу».

В преддверии инаугурации Дональда Трампа в США проходят протесты. На улицы Вашингтона вышли противники нового президента.

Демонстранты вступили в словесную стычку со сторонниками нового лидера страны. Десятки полицейских вышли охранять порядок, чтобы не допустить столкновений.

[сторонник Дональда Трампа]:

«Люди не должны злиться над других, когда чем-то огорчены».

А это Нью-Йорк. Здесь собрались тысячи противников Трампа, но акция проходит спокойно. К протесту присоединись звёзды шоу-бизнеса. Они выразили недовольство отношением нового президента к иммигрантам.

[Джулианна Мур, актриса]:

«В 1951 году моя мать иммигрировали в эту страну из Шотландии. Я первое поколение. Если вы не индеец, значит – приезжий. Мы нация иммигрантов. Каждая волна новых иммигрантов сталкивалась с дискриминацией. Сегодня мы выступим единым фронтом со всеми иммигрантами». [Роберт де Ниро, актёр]:

«Новый президент сказал, что наша страна была свалкой для мира. Так ли это? Здесь собрались массы людей, которые хотели дышать свободно, и построили нашу страну. Они источник жизненной силы».

Между тем, Дональд Трамп посетил в Вашингтоне праздничный концерт, предваряющий его инаугурацию в качестве президента страны. Он появился на ступенях Мемориала Линкольна со своей супругой Меланьей.

Новый президент выступил перед собравшимися в Национальной аллее. Он пообещал объединить Америку и сделать её снова великой.

[Дональд Трамп, новый президент США]:

«Мы хотели перемен, настоящих перемен. Мы увидим нечто удивительное. Так много людей стеклись сюда, в Вашингтон».

Инаугурация Дональда Трампа состоится позже 20 января.