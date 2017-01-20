Мексика экстрадировала в США наркобарона Коротышку

В четверг из Мексики в США экстрадировали одного из самых известных в мире наркобаронов — Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо — «Коротышка». В США он фигурирует в шести отдельных уголовных делах. Обвинения варьируются от отмывания денег до торговли наркотиками, похищений и убийств людей.

Эль Чапо выслали в Нью-Йорк на небольшом самолёте из аэропорта мексиканского города Сьюдад-Хуарес при повышенных мерах безопасности. На фотографиях, обнародованных генеральной прокуратурой Мексики, видно, что наркобарона сопровождает военный вертолет под усиленной охраной.

Гусман был одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Мексиканские власти поймали его ещё в 2014-м. Однако через полтора года ему удалось сбежать из особо охраняемой тюрьмы, прорыв полуторакилометровый тоннель.

Год назад его снова поймали, задействовав морскую пехоту. В ходе этой операции преступник чуть было снова не сбежал через канализацию.

Высылку Гусмана одобрили еще в мае прошлого года, однако его адвокаты подали пять апелляций. В четверг они были отклонены.

Экстрадицию запрашивали сразу два американских штата – Техас и Калифорния. Куда именно везут Гусмана – пока не сообщается. В США наркобарона могут приговорить к смертной казни.