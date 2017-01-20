Ливан нуждается в иностранных инвестициях на $10 млрд

[Саад Харири, премьер-министр Ливана]:

«В ближайшие три года Ливану понадобятся новые инвестиции на сумму от восьми до десяти миллиардов долларов. Они нужны для модернизации инфраструктуры, развития новых проектов и компенсации затрат в связи с прибытием в нашу страну полутора миллионов сирийцев».

Премьер-министр Ливана призвал международных инвесторов оказать помощь его стране. Она не справляется с масштабным притоком сирийских беженцев. При этом экономика всё ещё не может восстановится после 15-летней гражданской войны.

При этом премьер-министр считает, что Ливану не оказывают достаточно помощи для разрешения миграционного кризиса.

[Саад Харири, премьер-министр Ливана]:

«Поддержка международного сообщества, в то время как мы принимали беженцев, до сегодняшнего дня носила в основном гуманитарный характер и не была пропорциональна большим потребностям как сирийских беженцев, так и принимающих их общин».

После того как в 2011 году в Сирии начался военный конфликт, многие мирные жители бежали в соседний Ливан. В настоящее время их здесь не менее миллиона человек. При этом численность населения самого Ливана – около четырёх с половиной миллионов.

В ходе длительной войны ливанская экономика, зависящая от туризма и денежных переводов из-за рубежа, сильно пострадала, инфраструктура нуждается в ремонте. Согласно прогнозам Всемирного банка, в текущем году внешний долг Ливана по отношению к ВВП составит 155%.