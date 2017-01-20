В регате Vendee Globe победил французский яхстмен

Французский шкипер Армель Ле Клеаш на своей яхте заходит в порт Ле-Сабль-д’Олон. Отсюда он стартовал 6 ноября как один из участников кругосветной регаты Vendee Globe. Теперь же возвращается сюда победителем.

Более 40 тысяч километров он преодолел за 74 дня, 3 часа и 35 минут, побив рекорд французского яхтсмена Франсуа Габара почти на четыре дня.

В порту победителя встречают сотни поклонников.

[Армель Ле Клеаш, победитель регаты Vendee Globe]:

«Встреча с теми, кого я покинул здесь 74 дня назад, удивительна. Тогда я попрощался с ними, а теперь рад увидеть их снова. Я горжусь тем, что первым прибыл в Ле-Сабль-д’Олон». [жительница Франции]:

«Он побуждает нас мечтать, он показал всему миру, что можно добиться всего. Мы можем достичь самого невероятного».

Ле Клеаш шёл к своей мечте не один год. В 2009 и 13 годах он также участвовал в гонке, но оба раза приходил вторым.

Победа в нынешней регате далась французу нелегко. Его главным соперником был опытный яхтсмен – британец Алекс Томсон.

[Армель Ле Клеаш, победитель регаты Vendee Globe]:

«Почти с самого начала гонка была напряжённой. Атлантику проходили очень быстро. Алекс показал — какой скорости может достигать и как способен сокращать расстояние. Он мог поддерживать невероятный темп».

Томсон отстал от победителя примерно на 180 километров.

Изначально в гонке участвовали 29 яхтсменов. Одиннадцать из них уже сошли с дистанции. Кругосветка Vendee Globe – единственное в мире состязание яхт-одиночек, которую проводят без остановок и без посторонней помощи.