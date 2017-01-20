Экобренды завоёвывают сердца европейцев

Этот показ в рамках Недели моды в Берлине на первый взгляд особо не отличается от остальных. Но разница огромна: все представленные вещи имеют сертификат этичности и экологичности. Они выполнены из переработанных материалов.

Организаторы отмечают: экомода становится мейнстримом, завоёвывая сердца европейцев.

Образы с подиума можно примерить в шоуруме в восточном Берлине. Здесь разместились рекордные 179 «зелёных» брендов. Шесть лет назад их было всего 35. Каждый проходит тщательный отбор.

[Тимо Швенцфайер, директор «зелёного» шоурума]:

«Чтобы быть допущенным в наш «зелёный» шоурум и на показ этичной моды, бренд должен иметь разные сертификаты, например, — Международного органического текстильного стандарта и Eco Text. И мы с партнёрами проверяем их».

У «зелёной» одежды часто — неожиданная история происхождения. К примеру, эти разноцветные колготки сделаны… из рыбацкой сети.

[Сузанне Майр, руководитель «зелёного» бренда]:

«Рыбацкие сети измельчают, к ним добавляют такие материалы, как остатки ковров. Из полученной массы удаляют жидкость, и она гранулируется. Из этих гранул мы и создаём нити для колготок».

Материал для этих туфель также выловлен из океана. То, что кажется змеиной кожей, на самом деле – лососёвая. Она является побочным продуктом промысла и обычно выбрасывается.

Кроме заботы об экологии, «зелёная» мода способна и возродить забытые промыслы. Эти галстуки выполнены из швейцарского шёлка. В XVII-XIX веках производство шелка было одной из главных отраслей кантона Цюрих. Но в XX оно уже не могло конкурировать с более дешёвой импортной продукцией.

[Михаэль Цех, соучредитель «зелёного» бренда]:

«Нам приятно видеть, что шёлк вновь производят в Швейцарии. Это доход для фермеров. Мы швейцарский бренд, наше производство расположено в Швейцарии. Надеюсь, мы сможем возродить это ремесло и увеличим объем производства».

Показы экологичной и этичной моды становятся неотъемлемой частью Недели моды и в других странах мира.