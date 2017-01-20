Врачи с помощью клеток носа лечат больные колени

[Никола Мюллер, бывший спортсмен]:

«Острая боль возникала при каждом шаге, когда я поднимался по лестнице, будто кто-то наносил колющий удар в колено. А потом боль становилась всё сильнее. Сначала только при подъёме по лестнице, а потом и во время ходьбы».

Швейцарец Никола Мюллер – трёхкратный чемпион по метанию дротика. Однако его спортивная карьера внезапно прервалась из-за травмы колена. Он повредил хрящ, защищающий сустав.

В хряще нет кровеносных сосудов, поэтому он не способен восстанавливаться. Когда эта ткань изнашивается или повреждается, сустав оказывается словно обнажённым. Тогда любое движение причиняет боль. По данным медиков, в Европе и США от такого недуга страдают более двух миллионов человек.

Однако у них появилась надежда. Швейцарские учёные разработали новаторскую методику. Они берут стволовые клетки из хряща, разделяющего нос пациента. Затем из них выращивают небольшой квадратный хрящ, придают ему нужную форму и вживляют в повреждённое колено.

[Маркус Мумме, хирург]:

«Мы считаем, что эта терапия улучшит состояние коленей пациента. И думаю, что для пациентов лучше, когда повреждённую часть восстанавливают биологическими средствами, а не заменяют её чем-то искусственным».

Четыре года назад Мюллер вошёл в первую группу из 20 пациентов, которые решились опробовать методику на себе. Говорит: операция дала положительный эффект.

[Никола Мюллер, бывший спортсмен]:

«Первое время я был в глубокой депрессии. < > После трансплантации я снова могу заниматься спортом, не испытывая никакой боли».

В профессиональный спорт бывший чемпион не вернулся, однако может тренировать других.

Ещё восемь других пациентов также сообщили о значительном улучшении после операции. Негативных последствий не было ни у кого.

Внедрению этой методики предшествовали 20 лет исследований и экспериментов. В настоящее время швейцарские врачи проводят операции второй группе пациентов. Но масштабного применения новаторского лечения пока не обещают, поскольку исследования ещё не завершены.