Врачи с помощью клеток носа лечат больные колени

[Никола Мюллер, бывший спортсмен]:
«Острая боль возникала при каждом шаге, когда я поднимался по лестнице, будто кто-то наносил колющий удар в колено. А потом боль становилась всё сильнее. Сначала только при подъёме по лестнице, а потом и во время ходьбы».
В хряще нет кровеносных сосудов, поэтому он не способен восстанавливаться. Когда эта ткань изнашивается или повреждается, сустав оказывается словно обнажённым. Тогда любое движение причиняет боль. По данным медиков, в Европе и США от такого недуга страдают более двух миллионов человек.
Однако у них появилась надежда. Швейцарские учёные разработали новаторскую методику. Они берут стволовые клетки из хряща, разделяющего нос пациента. Затем из них выращивают небольшой квадратный хрящ, придают ему нужную форму и вживляют в повреждённое колено.
[Маркус Мумме, хирург]:
«Мы считаем, что эта терапия улучшит состояние коленей пациента. И думаю, что для пациентов лучше, когда повреждённую часть восстанавливают биологическими средствами, а не заменяют её чем-то искусственным».
Четыре года назад Мюллер вошёл в первую группу из 20 пациентов, которые решились опробовать методику на себе. Говорит: операция дала положительный эффект.
[Никола Мюллер, бывший спортсмен]:
«Первое время я был в глубокой депрессии. < > После трансплантации я снова могу заниматься спортом, не испытывая никакой боли».
В профессиональный спорт бывший чемпион не вернулся, однако может тренировать других.
Ещё восемь других пациентов также сообщили о значительном улучшении после операции. Негативных последствий не было ни у кого.
Внедрению этой методики предшествовали 20 лет исследований и экспериментов. В настоящее время швейцарские врачи проводят операции второй группе пациентов. Но масштабного применения новаторского лечения пока не обещают, поскольку исследования ещё не завершены.