Обзор мировых событий (с 15 по 19 января)

В выпуске:

1. В Италии не теряют надежды найти живых под лавиной

2. 2016 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений

3. Европарламент возглавит итальянец Антонио Таяни

4. В Северной Ирландии состоятся досрочные выборы

5. В Аргентине за месяц выпала годовая норма осадков

6. Австралия обещает возобновить поиски MH370, если будут основания

7. 8 миллиардеров владеют той же суммой, что и половина населения Земли

8. Воскового Трампа представили в Музее мадам Тюссо

9. Древний храм в Непале ремонтирует британский архитектор

10. Пилинг рыбками предлагают попробовать в Копенгагене

11. Монета с изображением афроамериканки впервые появится в США

12. Ткачихи в Болгарии воссоздают ковры по образцам XVIII века

13. Главная сцена Фламенко в Мадриде празднует 60 лет

14. В Лондоне зажглись 1,5 тысячи китайских фонарей