Изменение климата отнимет у жителей Земли погожие дни

[Сара Капник, учёный]:
«Сиэтл – дождливый и холодный, северный город. Но к середине века тёплых дней станет на три больше, а к концу столетия – на девять».
Местные жители изменения уже замечают.
[жительница Сиэтла]:
«Когда я только приехал сюда, зимы, и правда, были холодные. Но в последние годы они стали мягче, и снега меньше выпадает».
[жительница Сиэтла]:
«Мне нравится, что в Сиэтле стало потеплее. Однако с точки зрения изменения климата это не самая лучшая ситуация».
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в своём новом докладе сообщает, что в целом на планете к 2035 году количество тёплых дней увеличится на четыре, а к концу века – на десять.
Летом в южных регионах мира погода будет либо очень жаркой, либо чрезмерно влажной.
[Сара Капник, учёный]:
«Солнечная, тёплая погода с редкими осадками – это не так уж хорошо, поскольку отсутствие осадков и высокая температура приводят к потере снежного покрова и водных ресурсов».
Потепление, считают учёные, также нанесёт ущерб сельскому хозяйству и в то же время создаст благоприятные условия для размножения вредителей. А в некоторых регионах, которые считаются курортными, погода, наоборот, может ухудшится.
[Сара Капник, учёный]:
«Думаю, что исследование не оставит людей равнодушными, поскольку оно связано с тем, что они сами могут понять и наблюдать каждый день».
Учёные предупреждают: глобальное изменение климата отнимет у людей много хороших погожих дней.