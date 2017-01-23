Изменение климата отнимет у жителей Земли погожие дни

[Сара Капник, учёный]:

«Сиэтл – дождливый и холодный, северный город. Но к середине века тёплых дней станет на три больше, а к концу столетия – на девять».

Зима в Сиэтле всегда была пасмурной и прохладной. Однако глобальное изменение климата вносит свои коррективы. Метеорологи обещают: погода будет становиться мягче.

Местные жители изменения уже замечают.

[жительница Сиэтла]:

«Когда я только приехал сюда, зимы, и правда, были холодные. Но в последние годы они стали мягче, и снега меньше выпадает». [жительница Сиэтла]:

«Мне нравится, что в Сиэтле стало потеплее. Однако с точки зрения изменения климата это не самая лучшая ситуация».

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в своём новом докладе сообщает, что в целом на планете к 2035 году количество тёплых дней увеличится на четыре, а к концу века – на десять.

Летом в южных регионах мира погода будет либо очень жаркой, либо чрезмерно влажной.

[Сара Капник, учёный]:

«Солнечная, тёплая погода с редкими осадками – это не так уж хорошо, поскольку отсутствие осадков и высокая температура приводят к потере снежного покрова и водных ресурсов».

Потепление, считают учёные, также нанесёт ущерб сельскому хозяйству и в то же время создаст благоприятные условия для размножения вредителей. А в некоторых регионах, которые считаются курортными, погода, наоборот, может ухудшится.

[Сара Капник, учёный]:

«Думаю, что исследование не оставит людей равнодушными, поскольку оно связано с тем, что они сами могут понять и наблюдать каждый день».

Учёные предупреждают: глобальное изменение климата отнимет у людей много хороших погожих дней.