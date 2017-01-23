В зоопарке Ростова родился слонёнок

Её родители – Синта и Юма. Обоим по 11 лет. Переехали жить в зоопарк Ростова в 2009 году из Германии.
Для Синты это уже второй детёныш. Первого, тоже девочку, зовут Ситара. Ей 6 лет. Живёт в этом же зоопарке.
Новорождённая весит 130 килограммов, чувствует себя хорошо.
[Алексей Титов, смотритель зоопарка]:
«Слоненок сразу встал, сразу стал есть. Где-то около часа прошло – он стал кушать. Вот вы наблюдаете, он немножко спать уже хочет . Этот слоненок спит стоя. Ситара спала лёжа. Но это видимо индивидуальные особенности».
Имя малышке пока не дали.
Рядом с мамой слонёнок пробудет минимум два года. Потом его, вероятнее всего, отдадут в другой зоопарк.
[Алексей Титов, смотритель зоопарка]:
«Как назовут – не знаю. Это самка… Оставить её в Ростове… Многие зоопарки в России не имеют слонов… Я не знаю…»
Включая малышку, в зоопарке Ростова живёт четыре слона.
Азиатские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.