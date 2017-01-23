Праймериз социалистов во Франции: лидирует Бенуа Амон

Ликование в предвыборном штабе бывшего министра образования Франции. В воскресенье правящая партия социалистов страны провела первый тур праймериз. И Бенуа Амон лидирует.

[сторонник Бенуа Амона]:

«Это восторг – это победа левых. Если честно, я очень рад».

Основа программы Амона – минимальный месячный доход для всех граждан Франции в размере 600 евро. Его оппоненты критикуют эту цель, называя её нереальной. Амон ушёл из Кабинета при Франсуа Олланде из-за разногласий по вопросу бизнес-ориентированной экономики.

На втором месте — бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Он обратился к своим сторонникам с призывом не сдаваться и готовиться ко второму туру праймериз. Он намечен на 29 января.

[Мануэль Вальс, бывший премьер-министр Франции]:

«Перед нами и перед вами, дорогие соотечественники, лежит выбор. Это выбор между поражением и возможной победой. Выбор между обещаниями, которые невозможно осуществить или обеспечить финансово, и реальными левыми взглядами, которые отвечают ответственности, лежащей на стране».

На третьем месте среди социалистов – бывший министр экономики Франции Арно Монтебур. В целом за право участвовать в президентских выборах боролись семь кандидатов.

Ранее в стране прошли праймериз правоцентристов. На них победил бывший премьер-министр Франсуа Фийон.

Выборы президента в стране пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая. На них за высший пост будет также бороться лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.