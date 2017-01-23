В Румынии протестуют против помилования преступников

Столицу Румынии охватил многотысячный протест. К нему присоединился президент страны Клаус Йоханнис. Демонстранты выступают против планов Кабинета министров принять поправки к уголовному кодексу и, как следствие, выносить решения о помиловании без согласия парламента и главы государства.

Люди требуют отставки правительства.

[протестующий]:

«Я был здесь, на Университетской площади, во время революции 27 лет назад. И вижу, что с тех пор почти ничего не изменилось. Жульничество всё ещё существует. Протестуя, я надеюсь, что мои дети и внуки увидят лучшие времена». [протестующая]:

«Правительство показывает, что наше мнение не имеет значения для него, и это меня возмущает».

Правительство страны во главе с новым премьер-министром Сорином Гриндяну обнародовало законопроект на прошлой неделе. Согласно нему, оно намерено отменить уголовную ответственность за злоупотребления должностными полномочиями, если ущерб не превысил 47 с половиной тысяч долларов.

Кроме того, правительство планирует помиловать осуждённых менее чем на пять лет лишения свободы за определённые преступления. Также власти хотят сократить сроки наказания вдвое для всех заключённых старше 60 лет, которые неизлечимо больны либо у них есть несовершеннолетние иждивенцы.

Этот законопроект раскритиковали президент, прокуратура, Верховный суд, дипломаты и правозащитники. По мнению экспертов, он может позволить высокопоставленным чиновникам и политикам, осуждённым за коррупцию, уйти от ответственности.

Протестующие опасаются, что среди помилованных может оказаться лидер Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня. Он условно приговорён к двухлетнему сроку за электоральное мошенничество, совершённое в 2012 году.

Демонстрации прокатились и по другим городам страны. Протестующие также вышли к румынским посольствам в некоторых европейских столицах.