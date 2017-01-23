В заваленном лавиной отеле по-прежнему надеются найти живых

Тело ещё одного погибшего обнаружили спасатели в воскресенье в горах центральной Италии, где из-за землетрясения рано утром в минувший четверг лавина сошла на отель. Общее число жертв достигло шести, в то же время девять человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Ещё 23 числятся пропавшими без вести, и поиски продолжаются.

В спасательных работах участвуют и пожарные, и военные, и спелеологи.

[спасатель]:

«Лавина накрыла эту территорию с той части леса до другой, это 400-500 метров. Обрушившаяся снежная масса полностью накрыла отель, снеся его. Там внизу была спа-зона. Часть её снесло на 15 метров. Мы работаем в зоне, которую полностью снесло. На самом деле я стою на крыше здания».

Нескольких человек удалось отыскать путём отслеживания сигналов их мобильных телефонов.

Среди обнаруженных живыми – четверо детей. После их спасения с ними работал этот врач. Он надеется, что ещё будут обнаружены живые люди.

[Эмануэль Черубини, парамедик]:

«Да, там много мест, где можно укрыться, там железобетон, и если кому-то повезло найти такое место с воздушным карманом, то можно выжить. <…> Девочка сказала, что хочет пить. Один мальчик вообще молчал. Другой широко улыбался. Когда я сказал ему, что он справился, он мне красиво улыбнулся».

Все пострадавшие отправлены в больницу в часе езды от места трагедии. По словам врачей, их состояние удовлетворительное, только одному нужна операция.

К спасённым приехали родственники и друзья.

Этот мужчина – друг выжившего, которого извлекли из-под завалов одним из первых. Спасённый рассказал ему, что не терял надежды.

[Луиджи Валланте, друг выжившего]:

«Он сказал нам, что потом только осознал, что с ним произошло чудо. Учитывая то, где он был – в одном квадратном метре пространства, в холоде, без света, на диване, заваленном балками с крыши. Их было трое – он, его девушка и ещё одна девушка. Ещё один парень находился чуть дальше. Они очень мёрзли ночью, днём тоже мерзли, потому что было всегда темно. Они могли видеть друг друга, пока их мобильные телефоны работали».

Число людей, пропавших без вести, увеличилось ещё на одного. Спасённые рассказали, что в отеле находился служащий сенегальского происхождения, которого не учли изначально.