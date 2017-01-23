Министр энергетики РФ: договор о сокращении добычи выполняется

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и её партнёры успешно выполняют договор о сокращении добычи сырья. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак во время встречи в Вене.

Заседание по первым результатам соглашения посетили 11 из 13 представителей стран-членов ОПЕК и 11 представителей нефтедобывающих государств, не входящих в состав организации.

В ходе обсуждений они подтвердили план урезания для первой половины текущего года. Они также отметили, что объём ежедневных сокращений достиг полутора миллионов баррелей при цели в миллион 800 тысяч. Ожидается, что на 100% достичь условий договора получится уже в феврале.

[Александр Новак, министр энергетики России]:

«Как я уже говорил, мы видим, что ситуация стабилизировалась: и волатильности нет, и цены находятся на достаточно высоком уровне. И, собственно, это и есть показатели, в том числе следствие того, что соглашение выполняется».

Новак отметил, что Россия сократила добычу на 100 тысяч баррелей в день. Это в два раза больше, чем было утверждено для этого промежутка времени. По его словам, в этом месяце в стране в среднем добывали 11 миллионов 150 тысяч баррелей в сутки.

[Александр Новак, министр энергетики России]:

«Я могу также отметить, что Российская Федерация выполняет свои обязательства ускоренными темпами и относительно тех планов, которые были, почти более чем в два раза темпы снижения добычи выше».

Он добавил, что пока рано говорить о продлении шестимесячного срока действия соглашения. Но такой вариант возможен.

Для членов ОПЕК Нигерии и Ливии, которые страдают от перебоев с добычей, было сделано исключение.

Год назад цена на нефть марки Brent опустилась до 27 долларов США за баррель. Однако в декабре прошлого года страны ОПЕК и их партнёры договорились сократить добычу в первой половине 2017. С тех пор цена возросла почти вдвое.

Следующее подобное заседание состоится в Вене в мае. На нём стороны оценят результаты соглашения и, возможно, договорятся о продлении.

[Эссам аль-Марзук, министр энергетики Кувейта]:

«Как я говорил ранее, мы оценим данные по прошествии шестимесячного срока. Мы снова встретимся в Вене в мае и, если будет необходимо, рассмотрим вариант продления».

Договор о сокращении добычи был заключён в декабре после двух лет низких цен на нефть. Это было первое подобное соглашение с 2001 года.