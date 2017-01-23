В Китае началась массовая предновогодняя миграция

Крупнейшая в мире миграция людей началась в Китае. Приближается Новый год по лунному календарю. А это означает, что работающие вдали от дома китайцы спешат воссоединиться с семьёй. Традиция праздновать Новый год вместе уходит корнями вглубь веков.

Однако поездка домой в эти дни превращается в настоящий подвиг. Вокзалы и аэропорты переполнены, за билетами – огромные очереди.

[житель провинции Хэйлунцзян, работающий в Пекине]:

«Каждый год народу много, но я привык. Столько людей в праздничный сезон, но я всё же должен вернуться домой». [житель провинции Хэнань, работающий в Пекине]:

«Поездка домой в этот праздник всегда вот такая. И я в общем-то доволен, если билет у меня в кармане».

Период внутренней миграции продлится 40 дней – до 21 февраля. Ожидается, что будет совершено почти три миллиарда поездок на всех видах транспорта, в том числе – на железнодорожном. На поезда куплено более девяти миллионов билетов.

Новый год по лунному календарю – главный и самый длинный праздничный период в Китае. В этот раз сам праздник выпадает на 28 января. Отмечать его будут две недели.

Китайцы собираются семьями на ужин воссоединения. Согласно традиции, новогодний праздник считается лучшим временем для примирения, прощения обид и пожелания всем счастья. Новый год по лунному календарю в Китае также называют Праздником весны.