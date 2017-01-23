23 января 2017

Разноцветные аэростаты украсили небо над Швейцарией

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В швейцарском городке Шато д’Э прошёл двухдневный Международный фестиваль воздушных шаров. В этом году в нём участвовало более 70 пилотов из 15 стран. Фестиваль сопровождала безоблачная погода.

Разноцветные аэростаты величественно проплывают на фоне синего неба и заснеженного альпийского ландшафта.

[Фредерик Делашо, глава оргкомитета фестиваля]:
«У нас тут – прекрасный пейзаж: снег и солнце. Каждый год мы раскрашиваем небесный свод в разные цвета благодаря этим воздушным шарам. Думаю, это — то, что превращает фестиваль в творчество».

Фестиваль проходит уже в 39-й раз. Он один из самых знаменитых.

[Ли Хупер, пилот из Великобритании]:
«Это место номер один для зимнего фестиваля. Лучший способ отдохнуть недельку – это полетать над снегом и горами. Здесь просто потрясающе».

[пилот из Швейцарии]:
«Полёт на воздушном шаре – это что-то удивительное. Можно просто плыть по ветру. Можно управлять им, менять высоту или поймать другую струю воздушного потока. В общем, им можно немного управлять, и это интересно».

Мероприятие посетили около 40 тысяч человек.

Международный фестиваль воздушных шаров в Шато д’Э в первый раз прошёл в 1979 году. А спустя 20 лет отсюда стартовал аэростат с швейцарцем Бертраном Пикаром и британцем Брайаном Джонсом. На нём пилоты совершили первый беспосадочный полёт на воздушном шаре вокруг Земли.

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