Galaxy S8 выпустят с опозданием

Компания Samsung Electronics в понедельник сообщила, что выход её последнего смартфона Galaxy S8 может быть отложен из-за проблем с предыдущей моделью. В настоящее время ведётся расследование в связи с многочисленными случаями возгорания Galaxy S7. В компании говорят, что хотят обеспечить полную безопасность новых моделей.

По результатам многомесячного расследования производитель сообщает, что причиной перегрева стали батареи. Их закупали у двух поставщиков. В результате многочисленных отзывов и выплаты компенсаций доходы компании уже сократились на 5,3 миллиарда долларов.

Представитель Samsung в ходе пресс-конференции сказал, что предпринимаются все меры, чтобы не допустить возгорания телефонов в будущем.

[Ко Тон Чин, глава подразделения мобильных телефонов]:

«Мы применили новый подход в создании батарей и производственном методе. Если обобщить, то причиной возгорания Galaxy Note7 были батареи».

Как ожидается, на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Galaxy S8 представлен не будет. Мероприятие начинается 27 февраля. Обычно южнокорейский производитель свои новинки представлял именно там. Когда планируется запуск новой модели — пока не сообщается.

Для Samsung критически важно убедить покупателей в своей способности устранить проблему. Ранее компания проводила обмен пожароопасных телефонов. Однако позже выяснилось, что возгораются и эти аппараты.

Из продажи Note 7 были изъяты в октябре прошлого года. Через два месяца после выхода модели. Этот скандал стал одним из самых масштабных в отрасли высоких технологий.