23 января 2017

Гардероб из старинных фильмов-сказок показывают в Москве

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Костюмы и реквизиты из 10 старинных фильмов-сказок представлены в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Коллекция из архива Киностудии имени Горького.

Здесь раскрывают секреты киносъемки. Это костюмы из картины «Новые похождения кота в сапогах», снятой Александром Роу в 1958 году. Опознать их было непросто даже профессионалам. Перед нами фиолетовые камзолы с золотой отделкой. В фильме же цвета совершенно иные.

[Татьяна Чубарова, сотрудник музея]:
«Цветовое решение поменялось. Видно, что один костюм стал коричневым, а другой – светло-бежево-золотистым. Это те же костюмы, их не перекрашивали. Это цветокоррекция. Вот такие волшебства кинотехники».

Вот гардероб из картины «Морозко» 1964 года. Костюмы выполнены в древнерусском стиле допетровской эпохи. Так одевались купцы и бояре в XVII веке.

Здесь эксперты также столкнулись с проблемой опознания. Вопрос возник к красному кафтану Ивана. Оказалось, его изменили для последующей картины Александра Роу «Огонь, вода и … медные трубы».

[Татьяна Чубарова, сотрудник музея]:
«В те времена костюмы часто использовали для разных сказок. Их немножко видоизменяли. Пришивали другой воротник или пуговицы… Они смотрят, вроде костюм тот, да не тот. Потом стало понятно: это тот же костюм, только немножко в изменённом виде».

Этот экспонат Киностудия отпускала на экспозицию с большой опаской. В контракте прописан возврат реквизита по первому требованию. Это ларец с самоцветами. Подарок Морозко Настеньке. На экране он сиял разноцветными красками. В живую же это шкатулка из обычного пластика вместо хрусталя, крашенное стекло вместо драгоценных камней.

[Татьяна Чубарова, сотрудник музея]:
«Он нигде больше не снимался после этого. Это невозможно. Он узнаётся сразу. Его берегут уже больше 60 лет. Его редко дают на выставки. Нам повезло».

Выставка продлится до конца января.

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