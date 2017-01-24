Австралия: продовольственная революция

[Аннабель Добсон, фермер]:

«Всё было либо слишком твёрдое, либо слишком зелёное, либо выглядело ужасно. У меня как будто пелена спала с глаз. Я сказала: «Всё, довольно, нужно начинать выращивать самостоятельно»».

Выращивать собственные фрукты и овощи австралийка Аннабель Добсон решила после очередного похода в супермаркет.

Уже в течение двух десятков лет женщина входит в растущее сообщество мелких производителей овощей и фруктов в Австралийской столичной территории и штате Новый Южный Уэльс. Здесь всё больше людей отказывается от продукции супермаркетов и переключается на товары фермеров.

[Аннабель Добсон, фермер]:

«Ещё для меня важно то, что все здесь разделяют одну философию, все любят выращивать еду самостоятельно».

[Саманта Хокер, фермерский рынок Southern Harvest]:«Фермеры не знают, куда идёт их продукция, не говоря уже о людях, которые её покупают. То есть суть в том, чтобы объединить фермеров и потребителей, продавать напрямую друг другу».

Добсон выращивает только для себя и своей семьи. Но многие её соседи занимаются фермерством также для заработка. В результате в этом районе все обеспечены всем необходимым.

Большую часть продукции свозят на специализированный еженедельный рынок, который называют SAGE.

[Стюарт Уитло, рынок SAGE]:

«SAGE расшифровывается как Экологичное сельское хозяйство и садоводство в Юрободалле. Это район, где мы находимся. Мы пытаемся обеспечить пищевую безопасность и наладить цепь распространения здорового продовольствия».

Исследования показывают, что люди, покупающие продукты на подобных рынках, выбрасывают меньше еды. Есть и другие финансовые преимущества. Например, в местные магазины, рестораны и отели приходит больше посетителей.