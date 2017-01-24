В Южной Корее начали продавать яйца из США из-за птичьего гриппа

На полках южнокорейских супермаркетов рядом с местными коричневыми появились белые яйца. Их завезли из США. Страна пытается справиться с нехваткой этого продукта после начала масштабной эпидемии птичьего гриппа. Миллионы кур были уничтожены, что и вызвало дефицит.

На этой неделе в супермаркеты будет доставлено около шести миллионов американских яиц. Правительство пытается нормализовать цены в преддверии Китайского Нового года. Праздник выпадает на 28 января. Повышенный спрос привёл к тому, что цены на яйца подскочили на 70%.

В понедельник за 30 яиц из США давали 8,4 южнокорейской воны. Это семь долларов 30 центов. Двумя днями ранее средняя цена составляла 9,2 воны. При этом до начала кризиса в ноябре 30 яиц стоили 5,4 воны.

Некоторые южнокорейские покупатели приобретают импортные яйца неохотно.

[покупательница]:

«Американские яйца хорошие, но я предпочитаю корейские, потому что Лунный новый год – это традиционный корейский праздник. Это моё мнение. Пусть местная продукция дороже. Я всё равно буду покупать её. Но это не потому, что американские яйца плохие».

В свете эпидемии птичьего гриппа в Южной Корее было уничтожено более 32 миллионов птиц, в основном – кур-несушек. Это пятая часть всей домашней птицы в стране.

В текущем году, как ожидается, объёмы производства яиц в стране сократятся почти на 13% до 559 тонн.

[Ха То Бон, глава Корейской ассоциации продажи яиц]:

«Нам грозит острая нехватка яиц. Как ожидается, такое положение дел сохранится до начала следующего года. У нас нет другого выхода, кроме как импортировать яйца, пока цены на стабилизируются».

Как ожидается, в праздничный сезон Южная Корея импортирует приблизительно 25 миллионов яиц. Кроме того, страна планирует завезти 200 тысяч цыплят и взрослых кур для пополнения численности домашней птицы. Их приобретут у стран, где птичий грипп зафиксирован не был, включая США, Австралию и Испанию.