Бомбу времён Второй мировой нашли в Гонконге

Неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны обнаружили на строительной площадке в Гонконге. Снаряд размером 120 на 30 сантиметров весит примерно 227 килограммов. Он был изготовлен в Соединённых Штатах. По словам сапёров, в бомбе содержалось около 120 килограммов взрывчатых веществ.

[Тони Чхоу, сотрудник полиции]:

«Это бомба AN-64. Её сбросили с воздуха, поэтому она очень опасна».

Поскольку перевозить бомбу далеко слишком опасно, сапёры взорвали её прямо на строительной площадке, приняв дополнительные меры безопасности.

[Тони Чхоу, сотрудник полиции]:

«При взрыве бомбы осколки могут разлетаться в радиусе до 2000 метров. Поэтому мы провели специальные работы, ограничив это расстояние до 400 метров».

На время работы сапёров с площадки эвакуировали десятки строителей. Полиция также вывезла студентов из университетского общежития, расположенного рядом со стройкой. Движение на дорогах перекрыли на восемь часов. Снаряд взорвали в 3 часа утра по местному времени.

Гонконг — бывшая британская колония, и неразорвавшиеся бомбы здесь находят регулярно. Эту территорию часто атаковали с воздуха во время японской оккупации, которая длилась с 25 декабря 1941 года до августа 45-го.

Самая большая бомба была обнаружена в 2014 году. Она весила 900 килограммов. Тогда пришлось эвакуировать более 2000 жителей.