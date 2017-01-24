Президент Чили: «Страну охватили сильнейшие пожары в истории»

Президент Чили Мишель Бачелет отменила свой визит на саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна из-за охвативших её страну лесных пожаров. По её словам – самых масштабных за последние полвека.
[Мишель Бачелет, президент Чили]:
«Мы столкнулись с крупнейшим лесным бедствием в истории нашей страны. Это масштабнейший пожар, он охватил площадь в 20 раз больше, чем в прошлом году. 44 активных очага, пострадало семь регионов».
По словам властей, пожары начались из-за действий людей, однако были ли они вызваны умышлено – выяснить не удалось.
Столица Сантьяго окутана дымом.
Крупнейший пожар полыхает в коммуне Пуманке, что в 140 километрах южнее Сантьяго.
В целом, огонь охватил более 50 тысяч гектаров земли, угрожая городам, заводам и виноградникам в центральных и южных регионах страны.
[местная жительница]:
«Мы хотели вынести из дома вещи, перенести в безопасное место, потому что огонь надвигается».
[местный житель]:
«Нужно намочить и выкопать корни, чтобы не дать распространиться огню».
Ситуацию осложняют жара и сильный ветер. В ряде регионов на прошлой неделе было объявлено чрезвычайное положение.
Для борьбы с огнём чилийское правительство запросило международной помощи.