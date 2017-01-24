24 января 2017

Президент Чили: «Страну охватили сильнейшие пожары в истории»

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Президент Чили Мишель Бачелет отменила свой визит на саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна из-за охвативших её страну лесных пожаров. По её словам – самых масштабных за последние полвека.

[Мишель Бачелет, президент Чили]:
«Мы столкнулись с крупнейшим лесным бедствием в истории нашей страны. Это масштабнейший пожар, он охватил площадь в 20 раз больше, чем в прошлом году. 44 активных очага, пострадало семь регионов».

По словам властей, пожары начались из-за действий людей, однако были ли они вызваны умышлено – выяснить не удалось.

Столица Сантьяго окутана дымом.

Крупнейший пожар полыхает в коммуне Пуманке, что в 140 километрах южнее Сантьяго.

В целом, огонь охватил более 50 тысяч гектаров земли, угрожая городам, заводам и виноградникам в центральных и южных регионах страны.

[местная жительница]:
«Мы хотели вынести из дома вещи, перенести в безопасное место, потому что огонь надвигается».

[местный житель]:
«Нужно намочить и выкопать корни, чтобы не дать распространиться огню».

Ситуацию осложняют жара и сильный ветер. В ряде регионов на прошлой неделе было объявлено чрезвычайное положение.

Для борьбы с огнём чилийское правительство запросило международной помощи.

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