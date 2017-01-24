Германия пообещала выделить 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь

Один миллиард 200 миллионов евро готово выделить правительство Германии на гуманитарную помощь в 2017-м. В понедельник министр иностранных дел страны выступил на пресс-конференции, сказав, что в этом году мир будет остро нуждаться в финансовой поддержке.

[Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии]:

«Положение в мире в 2016 и кризисы, которые продолжатся в 2017, означают, что потребность в гуманитарной помощи в 2017 году будет очень большой».

По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, вклад Германии в последние годы значительно возрос.

[Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии]:

«Министерство иностранных дел Германии располагает суммой в 1,2 миллиарда евро на гуманитарную помощь. С 2013 года объёмы гуманитарной помощи страны возросли в шесть раз».

Вместе со Штайнмайером выступил и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он отметил, что в этом году Германия стала вторым после США крупнейшим донором двух гуманитарных организаций ООН: Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной продовольственной программы.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«В прошлом году Германия увеличила финансовую поддержку Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 150%. Мы получили 360 миллионов долларов. Но есть один нюанс. Самый крупный донор, например, Всемирной продовольственной программы, — США. На втором месте бок о бок стоят Еврокомиссия и Германия. Мы пока не подсчитали точно, кто выделил больше. Но поскольку вклад Еврокомиссии включает большую долю Германии, то можно смело сказать, что Германия – второй крупнейший донор, впервые в истории УВКБ ООН».

По словам главы МИД Германии, страна продолжит оказывать финансовую поддержку Сирии. Она также будет выделять гуманитарную помощь африканским странам, таким как Южный Судан, Сомали и Бурунди.

Между тем, Филиппо Гранди добавил, что гуманитарные организации должны проявлять гибкость в вопросах предоставления помощи людям, бегущим он военных конфликтов.