Горные спасатели: «Быстрое реагирование критически важно»

Солнечный день на популярном горнолыжном курорте Яхорина в Боснии и Герцеговине. В горячий сезон катанием на лыжах и сноубордах здесь наслаждаются сотни гостей.

Но пока одни отдыхают, другие работают в усиленном режиме. Это спасатели. Они следят за безопасностью и готовы прийти на помощь любому, кто окажется в беде.

Большую часть времени они в полной экипировке дежурят на трассах. Периодически проводят учения. Вот, например, одно из них. Мужчина играет роль пострадавшего. У него травмирована рука.

Спасатели отправляются на место на лыжах. Доставляют пострадавшего к машине скорой помощи очень оперативно.

Быстрое реагирование – критически важный навык, ведь любому, кто застрял в снегу, грозит переохлаждение.

Миро Калем – глава спасательной службы Яхорины.

[Миро Калем, глава спасательной службы Яхорины]:

«Спасательная служба – неправительственная и некоммерческая организация. Наша работа – спасать людей, которые пострадали или застряли в труднодоступных местах. Команда включает 17 человек, полностью обученных и экипированных для спасательных операций».

Калем говорит, что самую большую опасность для лыжников представляют лавины. Их скорость может вырастать до 140 километров в час всего за шесть секунд. Разрушительная сила очень большая.

Если снег мокрый, то движется медленнее, но он более тяжёлый, поэтому пропускает меньше воздуха.

[Миро Калем, глава спасательной службы Яхорины]:

«Наша работа – как можно быстрее реагировать, если человек оказался под снегом. Мы осматриваем местность и откапываем пострадавшего. Лавины очень опасны. В 99% случаев погребённые под ними люди не выживают. Если человека не удаётся откопать в первые 18 минут после схода лавины, то шанс умереть составляет 95%».

В основном, травмы получают на трассах. Однако в десяти процентах случаев лыжники попадают под лавины, когда выезжают в опасные зоны.

Каждый сезон эта команда оказывает помощь приблизительно 300 отдыхающим.