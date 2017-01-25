Экошкола в Уругвае: дети учатся жить в гармонии с природой

Дети в этой уругвайской школе выращивают на грядках помидоры, базилик и клубнику. Потом сами же это и едят. Это первая латиноамериканская экошкола. Здесь детей учат, как жить в гармонии с природой.

Находится это общеобразовательное учебное заведение в 80 километрах от столицы Монтевидео.

Здесь детям рассказывают о важности переработки мусора и экономии водных ресурсов. Всем 43-м школьникам очень интересно.

[Фелипе Санчес, школьник]:

«В другой школе мы ничего не сажали, было не так весело. Мне было скучно, друзья меня не понимали и плохо ко мне относились. А в этой школе у меня хорошие отношения с друзьями, мы вместе работаем в огороде и делаем много другого».

Школа не подключена к общественной электросети. Электричество вырабатывается на месте из возобновляемых источников.

[Алехандро Санчес, отец школьника]:

«Нужно превратить все уругвайские школы в нечто подобное. Это то образование, которое нужно нам всем».

Экспериментальную школу открыли в прошлом году. Некоторые её ученики принимали участие в строительстве. 60% здания выполнено из переработанного материала. Для возведения использовали 2000 шин, 5000 стеклянных бутылок, 2000 квадратных метров картона и 8000 алюминиевых банок.

Водопровода здесь тоже нет. Используют отфильтрованную дождевую воду. Дети сами отвечают за чистку фильтров.

В классе на занятиях присутствуют дети разного возраста. Всех учат друг другу помогать.

[Рита Монтанс, учитель]:

«Основа нашего образования – экологичность, защита окружающей среды и природное сосуществование. Создаётся среда, где наладить отношения становится проще. Наша система позволяет третьеклассникам учиться вместе со школьниками из четвёртого класса. Второклассники могут учиться с дошкольниками, а первоклассники — с третьеклассниками. Школьники естественным образом взаимодействуют друг с другом».

В школе работает всего три преподавателя, включая директора Луису Альварес.

[Луиса Альварес, директор школы]:

«Надеюсь, что, когда дети выйдут отсюда, в них прорастёт то зерно, которое мы в них посадили, что для них будет важно защищать природу, жить в гармонии с природой».

Школу возвела неправительственная организация при поддержке частных спонсоров. На строительство потратили 315 тысяч долларов.

Шаг за шагом эти дети учатся менять ежедневные привычки, чтобы защищать окружающую среду. И путешествие ради спасения планеты начинается с поездки домой на велосипеде.