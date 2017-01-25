Во вторник в Казахстане завершились мирные переговоры по Сирии. Участие в них принимали делегация сирийской оппозиции, представители Дамаска, а также страны-гаранты Иран, Россия и Турция.

Было решено создать трёхсторонний механизм наблюдения за тем, как противоборствующие стороны соблюдают соглашение о прекращении огня. Для этого будет сформирована специальная оперативная группа, которая начнёт работать в Астане уже в следующем месяце.

Обсуждения продолжались два дня. Одним из главных достижений стало то, что стороны конфликта в Сирии сели за один стол переговоров. Однако до прямых консультаций дело не дошло. Всё общение велось через посредников.

Среди участников переговоров — специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

[Стаффан де Мистура, специальный представитель ООН по Сирии]:

«Я считаю, что решение установить механизм контроля или, по меньшей мере, реагирования на вещи, которые в любом случае произойдут, ведь ни одно прекращение огня никогда не было идеальным, — это значительный прогресс. Если есть гаранты, то ситуацию можно контролировать».

При этом, де Мистура отметил, что процессом мирного урегулирования ситуации в Сирии должна руководить ООН. Он выразил надежду, что переговоры возобновятся в Женеве.

[Стаффан де Мистура, специальный представитель ООН по Сирии]:

«Я очень благодарен министру иностранных дел Казахстана за его заявление, которое он сделал перед СМИ, перед вами всеми. Он сказал, что ООН – главный участник политического процесса, и политический процесс должен продолжаться в Женеве под руководством ООН».

Следующий раунд переговоров в Женеве намечен на 8 февраля.