Дилемма китайцев в Таиланде: траур по королю или Новый год?

Ярко-красные наряды с разноцветной и золотой вышивкой, красные фонарики и амулеты – обязательные атрибуты, сопровождающие празднования Нового года по лунному календарю. Однако китайцы, живущие в Таиланде, в этот раз могут нарушить традицию.

20 января закончился 100-дневный траур по королю Пхумипону Адульядету также известному, как Рама IX. Тем не менее, многие продолжают носить тёмные одежды. Монарх был очень популярен в своей стране, подданные относились к нему с большим почтением.

[жительница Бангкока]:

«Мы по-прежнему должны проявлять уважение, потому что скорбим по королю Раме IX».

Китайцы считают, что красный цвет отпугивает злых духов и привлекает удачу. Поэтому красные наряды самые предпочтительные в новогодние праздники. И некоторые решили всё же придерживаться обычаев.

[житель Таиланда]:

«Большинство людей понимают, что в Китайский Новый год мы должны носить яркие, благоприятные цвета, чтобы в нашу жизнь пришла удача. В то же время в глубине сердца мы чувствуем печаль и помним о короле».

Между тем, многие владельцы торговых точек в китайском квартале Бангкока уже отмечают: красные наряды в этом году покупают реже.

[владелица торговой точки]:

«В этом году у нас есть одежда чёрного, золотого и красного цветов. Кто-то по-прежнему будет покупать красное. Но по сравнению с прошлым годом таких людей меньше».

В Таиланде проживает более девяти миллионов 300 тысяч этнических китайцев. Это примерно 11% населения страны. Также есть тайцы, у которых один из родителей китайской национальности. Они тоже обычно празднуют Новый год по лунному календарю. В этот раз он выпадает на 28 января.