Поиски в разрушенном лавиной отеле в Италии продолжаются

Тело ещё одной женщины было обнаружено во вторник на месте схода лавины на отель Rigopiano в горах Гран-Сассо в центральной Италии. Таким образом, число жертв этой трагедии возросло до 16. Живыми из-под снежных завалов удалось извлечь 11 человек. 13 остаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски.

[Луиджи Д’Анжело, Служба гражданской защиты Италии]:

«Общее число выживших – 11 человек, поэтому мы продолжаем раскапывать, и будем искать до тех пор, пока не убедимся, что там больше никого не осталось. < > Сейчас мы ищем в центре здания. На первом этаже есть пространства между баром, вестибюлем и кухней».

В понедельник спасатели также обнаружили живыми трёх белых щенков. Их откопали из-под снега в помещении котельной отеля. Их родители также живы – им удалось сбежать от лавины, и их нашли в близлежащей долине.

Снежная масса обрушилась на горный отель неделю назад в результате землетрясения. Итальянская прокуратура начала проверки в отношении качества строительства отеля и соблюдения в нём норм безопасности.

В то же время в адрес властей страны звучат обвинения в слишком медленном реагировании на это бедствие. Итальянские СМИ опубликовали электронное письмо менеджера отеля к местным властям, отправленное за несколько часов до схода лавины. В нём он просит помощи в расчистке дорог от снега, чтобы гости смогли уехать. Также сообщается, что спасательные службы не восприняли всерьёз первые призывы о помощи, в результате чего спасательная операция началась с опозданием на 2,5 часа, и первая команда прибыла на место на лыжах лишь через 11 часов после бедствия, поскольку дороги были завалены снегом.

В то же время во вторник в 100 километрах от этого места произошла другая катастрофа. Потерпел крушение спасательный вертолёт. Он вёз в больницу травмированных лыжников. Погибло шесть человек.