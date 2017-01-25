Артефакты цивилизации майя вернулись в Гватемалу

Более 20 бесценных артефактов, относящихся к периоду цивилизации майя, вернулись в Гватемалу. Их похитили в 60-70-х годах прошлого века с мест раскопок в числе множества других реликвий.

Несколько артефактов, представляющих собой фрагменты археологических памятников, представили публично.

[Хосе Луис Чеа, министр культуры]:

«Сегодня мы демонстрируем девять из 22 реликвий. Мы получили их из разных стран Европы и Соединённых Штатов. Некоторые нашли в Анконе в Италии, некоторые – в Швейцарии, Германии, в Лос-Анджелесе и последние два, пожалуй самые важные, — в Сальвадоре». [Эдуардо Эрнандес, сотрудник Министерства культуры]:

«Примерно десять тысяч артефактов с мест археологических раскопок в Петене вывозят за рубеж ежемесячно. Все они попадают в частные коллекции, в музеи США или других стран, а также перепродаются. Но постепенно мы находим их».

В Швейцарии было обнаружено девять артефактов. Власти передали их посольству Гватемалы. Семь нашли сотрудники ФБР в Лос-Анджелесе. Три фрагмента археологических памятников изъяли с аукциона, на котором их собирались продать незаконно. Две реликвии обнаружили в Сальвадоре после обыска неофициального музея. Там находились фрагменты, похищенные с археологических раскопок городов майя Агуатека и Дос-Пилас в департаменте Петен. Ещё один артефакт нашла итальянская полиция в Анконе.

Вернувшиеся реликвии распределят по музеям Гватемалы.

Цивилизация майя сформировалась примерно в 2000-х годах до нашей эры на территории Центральной Америки и на юге современной Мексики. Её представители строили каменные города, величественные дворцы и храмы сложной конструкции. В 900-х годах нашей эры цивилизация пришла в упадок. Многие города опустели. Причина исчезновения цивилизации майя до сих пор считается загадкой.

Археологические памятники в департаменте Петен находятся под угрозой разграбления и порчи. В этих местах действуют расхитители древностей, наркоторговцы, переправляющие преступный груз через границу с Мексикой, а также – браконьеры.