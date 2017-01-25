На саммите СЕЛАК обсудят глобальный протекционизм

Лидеры латиноамериканских и карибских стран собрались на доминиканском курорте Пунта-Кана на саммит СЕЛАК — Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Пятая региональная встреча проходит на фоне опасений в отношении глобального протекционизма.

Главы 33 стран-членов, не включающих Канаду и США, планируют обсудить региональное взаимодействие и установление более тесных связей.

При этом, на церемонии открытия президент Доминиканской Республики отметил, что между странами продолжают расти стены. Примерами этого он назвал решение Великобритании выйти из состава ЕС и намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа отказаться от договоров о зонах свободной торговли.

[Данило Медина Санчес, президент Доминиканской Республики]:

«Брексит и предложение новой республиканской администрации США пересмотреть соглашения о свободной торговле – это лишь несколько сигналов о политическом и экономическом сдвиге».

Среди стран, входящих в СЕЛАК, – Мексика, Колумбия и Перу. Их экономики зависят от экспорта. Многие опасаются, что закрытие общего рынка с США станет для региона шагом назад.

[Данило Медина Санчес, президент Доминиканской Республики]:

«Вряд ли резонно то, что США и развивающиеся страны после многих лет глобализации внутри и за пределами своих границ теперь откажутся от политики, которая стимулировала прогресс. Думаю, весь мир потеряет, если Европа, Китай и США применят модели введения тарифов. В прошлом это способствовало бедности».

Миграция – также одна из болезненных тем для многих стран СЕЛАК. Президент Трамп пообещал депортировать из США миллионы нелегальных мигрантов. Президент Доминиканской Республики призвал защитить интересы граждан других стран, проживающих в Соединённых Штатах.

[Данило Медина Санчес, президент Доминиканской Республики]:

«Мы обеспокоены возрастающим протекционизмом и закрытием границ. И это не ограничивается только экономической сферой, это также является угрозой для мигрантов. Перед лицом таких трудностей мы считаем, что на СЕЛАК лежит ответственность по защите интересов людей».

В странах СЕЛАК проживает около 600 миллионов человек. Совокупный объём ВВП этих государств достигает шести триллионов долларов.