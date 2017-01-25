Оглашены номинанты на «Оскар» 2017 года

Мел Гибсон вернул себе расположение Голливуда, а Эми Адамс и Мартин Скорсезе, наоборот, не попали в список номинантов на главную премию киноиндустрии – «Оскар». Претендентов на награду 2017 года объявили во вторник. Некоторые стали большим сюрпризом.

Романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд» — рекордсмен этого года. Он поборется за статуэтки сразу в 14-ти номинациях, включая лучшего актёра и актрису, лучшего режиссёра и лучший фильм. Таким образом, картина уже вошла в историю, встав на одну ступень с «Титаником» и картиной 50-го года «Всё о Еве».

Самым заметным стало отсутствие исторической драмы «Молчание» Скорсезе почти во всех главных номинациях. История о двух священниках-иезуитах, странствующих по Японии в XVII столетии, удостоилась только одной номинации — за лучшую операторскую работу.

Одну из главных ролей в картине исполнил Эндрю Гарфилд. Впрочем, его не обошли вниманием. Актёр попал в номинанты на «Оскар» за главную роль в фильме Мела Гибсона «По соображениям совести». В общей сложности драма была выдвинута в шести номинациях, включая лучший фильм и лучшего режиссёра.

Разочарованием стало объявление номинантов для актрисы Эми Адамс. Она не поборется за победу ни за фильм «Прибытие», ни за картину «Под покровом ночи». Несмотря на то, что обе ленты получили одобрительные отзывы критиков.

Отсутствуют в списке и другие звёзды, которым прочили номинации. Среди них Аннетт Бенинг, сыгравшая в фильме «Женщины ХХ века», а также Тараджи Хенсон, исполнившая главную роль в драме «Скрытые фигуры».

Зато французская актриса Изабель Юппер неожиданно получила номинацию за роль в фильме «Она», а ирландка Рут Негга — за роль в драме «Лавинг».

За награду в категории «Лучший фильм», кроме «Ла-Ла Ленд», поборются такие картины, как «Лунный свет», «Прибытие», «Молчание» и «Лев».

В номинации «Лучший актёр» статуэтку могут получить Райан Гослинг, Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен и Дензел Вашингтон.

Лучшую актрису будут выбирать среди Изабель Юппер, Рут Нэгги, Натали Портман, Эммы Стоун и Мерил Стрип.

89-я церемония награждения премией «Оскар» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе. Ведущим будет комик Джимми Киммел.