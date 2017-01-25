Фестиваль изобилия начался в Боливии

Боливийцы начали отмечать традиционный аймарский праздник изобилия. Он называется «Аласита». Тысячи людей устремились на специализированные рынки. Здесь продают материальные блага на любой цвет и вкус. В основном, в миниатюре.

Люди верят: если купить изображение денег, дом или машину, то в новом году можно получить такие же и в реальную величину от бога изобилия Экеко. После покупки все фигурки освящают шаманы.

[посетительница фестиваля]:

«Я всегда получаю благословение от Бога. Пусть он пошлёт мне дом, деньги, работу и хорошее здоровье».

Помимо домов и машин, на рынке можно приобрести миниатюрные компьютеры, смартфоны, дипломы университетов и авиабилеты на лучшие курорты мира.

Девушки, желающие выйти замуж, покупают здесь фигурки петуха. А мужчины, которые ищут спутницу жизни, приобретают кукол женщин-аймара в традиционной одежде.

Новинка этого года – баки для воды. Этот символ очень актуален, поскольку страна страдает от худшей за 25 лет засухи.

[продавец на рынке]:

«Это небольшой домик, сделанный из дерева и стекла. Теперь на доме есть бак с водой, поскольку в Боливии страдают от нехватки воды. Мы просим бога изобилия и Деву Марию наполнить эти баки в наших домах».

Традиционным ярмаркам предшествуют древние церемонии. Их на рассвете проводят аймарские шаманы.