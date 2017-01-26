Исследователи воссоздали ледяной шторм, чтобы его изучить

На территории леса площадью с баскетбольное поле всё покрыто ровным слоем льда. Может даже показаться, что это проделки диснеевской Эльзы из «Холодного сердца». Но на самом деле магия тут не применялась.

Просто группа учёных проводит в национальном лесу Белой горы американского штата Нью-Гэмпшир масштабный эксперимент. В этой местности часто происходят ледяные штормы. Исследователи решили выяснить, какой эффект эти природные явления оказывают на леса и дикую природу. Ещё одна цель – научиться предсказывать место и время подобных штормов.

[Линдси Растед, исследователь-эколог]:

«Нас заинтересовали ледяные штормы где-то в 2008-2009 годах. Тогда в нашем районе началась целая серия подобных. И однажды я ехала на машине на собрание учёных и видела, как машины соскальзывали с дороги, видела ущерб, нанесённый лесу. Я подумала: «Нам непременно нужно получше это изучить»».

Ледяные штормы чаще всего происходят на территории от восточного Техаса до Новой Англии. В 1998 году подобный шторм оставил миллионы человек без электричества и принёс убытков на 4 миллиарда долларов.

Учёные решили не дожидаться, пока подобное бедствие случится снова.

[Линдси Растед, исследователь-эколог]:

«Мы сказали: мы работаем в одной из лучших открытых лабораторий в мире. Вместо того чтобы искать ледяные штормы или ждать их, давайте сами сделаем ледяной шторм».

Воду разбрызгивают с противоположных сторон на небольшой участок леса. Затем исследуют, какой эффект это оказывает на растения.

[Пол Шаберг, эксперт по растениям]:

«Деревья – большие, сильные организмы, которые живут долго. Они должны противостоять разным стрессам. Они не могу убежать, они могут жить сотни и сотни лет. Если что-то происходит, они должны уметь восстанавливаться. Мы хотим понять способность деревьев восстанавливаться даже после бедствий. Мы также знаем, что эта способность не бесконечная».

Учёные говорят, что результаты исследования пригодятся тем, кто отвечает за общественную безопасность или ухаживает за парками и заповедными зонами. Полученные знания позволят им быть более подготовленными к ледяным штормам.