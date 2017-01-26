26 января 2017

Пенья Ньето: «Мексика не будет платить ни за какие стены»

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление в связи с директивой Дональда Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами. Он также повторил своё заявление о том, что его страна не будет возмещать никаких расходов.

[Энрике Пенья Ньето, президент Мексики]:
«Я не могу признать решение Соединённых Штатов возводить стену, которая нас не объединяет, а разделяет. Мексика не верит в стены. Я постоянно повторял, что Мексика не будет платить ни за какие стены».

Ранее Дональд Трамп подписал указы о строительстве стены, а также об ужесточении миграционной политики. В интервью он сказал, что власти Мексики возместят 100% расходов.

Тем временем, Пенья Ньето говорит, что намерен защищать мексиканских мигрантов в США.

[Энрике Пенья Ньето, президент Мексики]:
«Я попросил Министерство иностранных дел усилить меры по защите наших граждан. 50 консульств Мексики в США станут настоящими защитниками прав мигрантов. Наши сообщества не одиноки. Мексиканское правительство будет проводить юридические консультации и гарантировать необходимую защиту. Я призываю юристов и гражданское сообщество нас поддержать».

Это приграничный мексиканский город Тихуана. Он соседствует с американским Сан-Диего. Заграждение на границе здесь уже есть.

Местные жители говорят, что новая стена ничего не изменит.

[жительница Тихуаны]:
«Стена не поможет. Наоборот, она станет барьером между Мексикой и США. Мексиканцы очень трудолюбивые, а в США очень многие люди зависят от правительства. Думаю, мексиканские рабочие важны для США».

Мексиканцы рассматривают стену как символ разрушения семей и прекращения трудовой миграции.

Впрочем, некоторые американцы с латиноамериканскими корнями, наоборот, строительство поддерживают.

[житель Вашингтона]:
«Это страна законов, чтобы законы существовали, им нужно следовать. Если люди приезжают в нарушение законов, как можно строить гражданское общество? Как можно контролировать, кто сюда приезжает? Могут приехать и террористы».

Тем временем, в Вашингтоне и Нью-Йорке прошли протесты против ужесточения миграционных правил. Белый дом планирует временно прекратить принимать беженцев, а также приостановить выдачу виз для выходцев из семи ближневосточных и североафриканских стран. Как предполагается, это Сирия, Судан, Сомали, Ирак, Иран, Ливия и Йемен. Цель республиканского правительства – сократить угрозу со стороны террористов.

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